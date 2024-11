Nouri wird die Betreuerin des Handball-Weltmeisterschaftsturniers

In einem offiziellen Schreiben an den iranischen Handballverband gab der Welthandballverband bekannt, dass Mitra Nouri als Beobachterin für die 29. Handball-Weltmeisterschaft der Männer ausgewählt wurde, die in drei europäischen Ländern stattfinden wird.

Es ist das erste Mal in der Geschichte des iranischen Handballs, dass eine Iranerin als Beobachterin des wichtigsten Handballereignisses der Welt ausgewählt wurde.

Frau Nouri ist Mitglied des Vorstands des iranischen Handballverbandes und hat zuvor verschiedene asiatische Wettbewerbe betreut.

Die 29. Handball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 14. bis 212. Januar 2024 statt und wird von Kroatien, Dänemark und Norwegen ausgerichtet.