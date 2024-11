Gharibabadi: Die Zeit ist gekommen, Israel aus UN auszuschließen

Kazem Gharibabadi, stellvertretender Minister für Recht und internationale Angelegenheiten des Außenministeriums, nahm an der gemeinsamen Sitzung der Außenminister der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und der Arabischen Liga teil, die am Sonntag in Riad unter der Tagesordnung des "Aggression des zionistischen Regimes in Palästina und im Libanon" stattfand, und hielt eine Rede.

Er nannte die aktuellen Entwicklungen im Gazastreifen und im Libanon eine Schande für die Menschheit und eine doppelte Ungerechtigkeit gegenüber einer Nation, die seit mehr als sieben Jahrzehnten unter Besatzung und Aggression ihrer Grundrechte beraubt sei.

Gharibabadi betrachtete die volle Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika und der westlichen Länder als Hauptgrund für die Fortsetzung der Verbrechen des zionistischen Regimes in der Region, einschließlich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnischer Säuberungen, Rassendiskriminierung und Völkermord an den wehrlosen Völkern Palästinas.

Gharibabadi hielt die ergriffenen Maßnahmen für unzureichend und betonte, dass die Islamische Republik Iran praktischere und wirksamere Maßnahmen erwarte, um die Verbrechen dieses Regimes zu stoppen.

In Bezug auf die Verbrechen des zionistischen Regimes erklärte er: Jetzt ist es an der Zeit, das zionistische Regime aus den Vereinten Nationen auszuschließen.