Al-Qadumi: Der Märtyrer Nasrallah opferte sein Blut zur Verteidigung Palästinas

„Der Märtyrer Seyyed Hassan Nasrallah gab sein Leben für die Verteidigung des libanesischen Volkes, seiner Heimat und Palästinas. Dies führte zur Einheit bei der Verteidigung des Heiligen Al-Quds und im Kampf gegen den feigen zionistischen Feind“, fügte er hinzu.

„Das erste Problem ist, dass er sich in seinem Ziel klar war und in allen Bereichen Maßnahmen ergriffen hat. In den letzten Jahren ging er speziell auf die Frage Palästina, Al-Quds und Gaza ein, da Palästina eine allgemeine und umfassende Frage ist und die Frage Palästina nicht nur das Land Palästina betrifft, sondern die gesamte islamische Ummah umfasst, was das Merkmal des Märtyrers Seyyed Hassan Nasrallah war“, bemerkte er.

„Der Märtyrer Seyyed Hassan Nasrallah war ein Landmann, der ein großes Erbe hinterlassen hat: Märtyrertum und Widerstand. Deshalb beobachteten wir nach seinem Märtyrertod die Ausweitung des Widerstands und der Widerstandsoperationen an allen Fronten dieser Achse, insbesondere im Libanon“, stellte er fest.