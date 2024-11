Jede Kritik an der israelischen Regierung oder am Zionismus wird in der Regel mit dem Vorwurf des Antisemitismus[i] beantwortet, was eine ehrliche Kommunikation erschwert. Dennoch ist es wichtig, schwierige Fragen zu erörtern, wenn die Taten der ehemaligen Zionisten eindeutig Ähnlichkeit mit den Gräueltaten der Nazis haben. Auch wenn diese Analogie zu Meinungsverschiedenheiten führen kann, zeigt sie doch wichtige Gesichtspunkte auf, wie politische Gruppen rassische Überlegenheit als Waffe zur Kontrolle und Verfolgung einsetzen können.

Viele haben behauptet, dass der Zionismus in seiner schlimmsten Form einige der gleichen rassistischen und ausgrenzenden Ideen widerspiegelt, die in Nazideutschland zu beobachten waren. Wie die Geschichte in Erinnerung ruft, basierte der Nationalsozialismus auf Überlegenheit und der methodischen Entmenschlichung von Minderheiten und anderen, um seine Reinheit zu bewahren. Ursprünglich war der Zionismus eine nationalistische Bewegung mit dem Ziel, eine Heimat für das jüdische Volk zu errichten, doch wandelte er sich mit extremen Elementen, die aggressive und terroristische Strategien verfolgten, um das Überleben Israels zu sichern - manchmal auf Kosten anderer, insbesondere der Palästinenser.

Eine unbequeme Parallele: Die Ideologie des Opfers

Kritiker argumentieren, dass sowohl in der nationalsozialistischen als auch in der zionistischen Ideologie die Verfolgung der jeweiligen Ziele grausame Taten rechtfertigte. Die Nazis begingen im Rahmen ihrer „Endlösung“ Völkermord, um ihr Rassenideal zu bewahren. In einigen Interpretationen der zionistischen Geschichte sehen die jüdischen Führer das Leiden ihrer jüdischen Mitbürger als notwendiges Übel für die Gründung Israels an. Der israelische Denker Israel Shahak[ii] wies darauf hin, dass viele zionistische Führer Israel als ein Idol betrachteten, für das Juden und Nichtjuden gleichermaßen geopfert werden konnten. Diese extreme Form des Zionismus rechtfertigte nicht nur die Gewalt, sondern auch die Ausbeutung des jüdischen Leids während des Holocausts zum Zwecke der Staatsgründung. Schahak bemerkte: „Sie haben Israel zu ihrem goldenen Kalb gemacht und sind bereit, Tausende von Juden und Nicht-Juden zu opfern, um es zu schützen.“

Diese Ansicht wird durch historische Ereignisse wie die Explosion des Schiffes Patria im Jahr 1940 gestützt. Die Briten hatten die Landung des Schiffes, das jüdische Flüchtlinge nach Palästina brachte, verhindert. Berichten zufolge sprengten militante Zionisten das Schiff in die Luft, wobei Hunderte von Juden an Bord ums Leben kamen, um die britischen Behörden zu beschuldigen und die internationale Empörung zu schüren und so noch mehr Juden zur Auswanderung nach Palästina zu ermutigen. Die Idee war, die Tragödie als politisches Instrument zu nutzen - ähnlich wie die Naziführer Propaganda einsetzten, um ihre rassistischen Ziele zu erreichen.

Zionismus und Nationalsozialismus: Ein historischer Schnittpunkt, der unbequeme Fragen aufwirft

Die politische Szene des Westens hat in den letzten Jahren zunehmend die vorbehaltlose Unterstützung des Zionismus und des israelischen Staates angegriffen. Oft wird diese Unterstützung mit dem Kampf des Westens gegen Faschismus und Nationalsozialismus in Verbindung gebracht. Ironischerweise wird es jedoch immer schwieriger, die beunruhigenden Ähnlichkeiten zwischen der frühen Zusammenarbeit des Zionismus mit den Nazis und der heutigen Politik zu übersehen, je mehr Dokumente[iii] veröffentlicht werden. Diese Entdeckungen werfen ernste ethische Fragen auf. Common Dreams hat vor kurzem Material veröffentlicht, das auf eine Zusammenarbeit der Nazi-Behörden in den 1930er und 1940er Jahren mit zionistischen Organisationen in Deutschland hinweist. Diese Enthüllungen lassen Zweifel an der weit verbreiteten Auffassung aufkommen, dass der Zionismus lediglich eine Opferrolle spielt, und deuten darauf hin, dass bestimmte zionistische Führer ihre politischen Ziele auch unter Gefährdung der Sicherheit anderer Juden verfolgten.

Ein oft zitiertes Beispiel ist das Haavara-Abkommen von 1933[iv], das Juden aus Nazi-Deutschland die Einwanderung nach Palästina ermöglichte. Dieses Abkommen vereinte das zionistische Bestreben, ein jüdisches Heimatland zu schaffen, mit dem Ziel der Nazis, die Juden aus Europa zu vertreiben. Christopher Simpson deckt in seinem Buch „Blowback“ geheime Vereinbarungen zwischen der Gestapo und der zionistischen paramilitärischen Gruppe Haganah auf und verdeutlicht damit diese Verbindungen. Die Haganah, die für ihre aggressiven Methoden in Palästina bekannt war, insbesondere in den Jahren vor der Gründung Israels im Jahr 1948, war das Rückgrat der israelischen Verteidigungskräfte. Die Haganah bildete jüdische Jugendliche in Deutschland aus, damit sie mit stillschweigender Billigung der Gestapo nach Palästina reisen konnten. Obwohl es keine eindeutigen Beweise für eine finanzielle Unterstützung der zionistischen Führer durch die Nazis gibt, wird berichtet, dass mindestens ein Haganah-Kommandeur Geld von der Nazi-Regierung erhielt.

Diese Zusammenarbeit zeigt die komplizierten politischen Verflechtungen jener Zeit, auch wenn sie angesichts der schrecklichen Politik der Nazis widersprüchlich erscheint. Die vielleicht zwiespältigste Behauptung in diesen Aufzeichnungen ist, dass bestimmte zionistische Funktionäre die europäischen Juden während des Holocausts im Stich gelassen haben. Dies impliziert, dass bestimmte zionistische Gruppen den Holocaust als Begründung für die jüdische Selbstbestimmung in Palästina ausnutzten und somit die in Europa begangenen Verbrechen bei ihrer Suche nach einem jüdischen Heimatland ignorierten - eine Geschichte, die auch heute noch aktuell ist. Kritiker weisen auf eine schreckliche Ironie hin: In ihrer schlimmsten Form ähneln die zionistischen Aktivitäten zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Methoden der Nazis. Während der Nationalismus die Vorherrschaft der arischen Ethnie propagierte, vertrat der Zionismus in seiner extremsten Ausprägung das Konzept des jüdischen Exzeptionalismus. Jahrzehntelang haben die Palästinenser, die unter israelischer Kontrolle leben, gelitten und ihre Deportation und Verfolgung mit dieser Philosophie gerechtfertigt. Kritiker halten dem entgegen, dass Israels gegenwärtiges Vorgehen verblüffende Ähnlichkeiten mit Nazideutschland aufweist. Im Vergleich zur Rassentrennungs- und Deportationspolitik der Nazis werden das Wachstum der israelischen Kolonien im Westjordanland, die Belagerung des Gazastreifens und die bewusste Ausgrenzung der Palästinenser untersucht.

Die Kritiker behaupten, dass diese Maßnahmen im Widerspruch zu den Lehren aus dem Holocaust stehen, der zu einer weltweiten Verurteilung apartheidartiger Taktiken und rassischer Säuberungen hätte führen müssen. Common Dreams behauptet weiterhin, dass der Zionismus eine Person wie Hitler hervorgebracht hätte, um die Kampagne für einen jüdischen Staat auch ohne Hitler voranzutreiben. Die Massenmigration von Juden nach Palästina während und nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht nur eine Reaktion auf die Verfolgung durch die Nazis, sondern auch ein kalkuliertes Ziel der zionistischen Führer, die mit Hilfe des Holocausts weltweite Unterstützung für ihre Sache gewinnen wollten. Dabei wurden Millionen von Menschenleben geopfert, was einen Schatten auf die moralische Grundlage[v] der israelischen Regierung wirft. Nur gut 2 % der jüdischen Bevölkerung in Deutschland bezeichneten 1927 den Zionismus als ihre Weltanschauung. Die meisten standen ihm skeptisch oder sogar feindselig gegenüber, da sie ihn als eine Bewegung betrachteten, die ihre europäische Position in Frage stellen würde. Für viele deutsche Juden war der Zionismus ein innerer Widersacher, der ihre Assimilation an das europäische Leben gefährdete.

Doch um die europäischen Juden zur Auswanderung nach Palästina zu zwingen, mussten die Nazis ideologisch mit dem ethnonationalistischen und rassisch geprägten Gedankengut des Zionismus zusammenarbeiten. Julius Streicher[vi], ein prominenter Nazi, stellte fest, dass sich die Nazi-Idee der rassischen Überlegenheit im Zionismus widerspiegelte, der einen jüdischen Ethnostaat auf ähnlichen Ausschlussprinzipien errichten wollte. Diese ideologische Verbindung erleichterte nicht nur die Entstehung einer jüdischen Militärmacht, sondern legte auch den Grundstein für Israels Atomwaffenarsenal und Geheimdienste. Der Traum vom Wiederaufbau des Salomonischen Tempels in Jerusalem – ein Ziel, das die heutige israelische Führung offen verfolgt – erinnert an den faschistischen Wunsch nach territorialer Expansion und kultureller Hegemonie.

Angesichts dieser Enthüllungen wächst die Kritik an der westlichen Unterstützung für Israel. Viele argumentieren, dass die gleiche moralische Empörung, die einst gegen Nazi-Deutschland gerichtet war, nun auf Israels Politik gegenüber den Palästinensern angewandt werden sollte. Doch anstatt sich diesen Tatsachen zu stellen, unterstützen westliche Mächte Israel weiterhin finanziell und militärisch, was den Kreislauf der Gewalt aufrechterhält. Der Holocaust, einst ein Symbol für Gerechtigkeit, ist zu einem Schutzschild für den zionistischen Expansionismus geworden. Das Leid der europäischen Juden wird instrumentalisiert, um eine Politik zu rechtfertigen, die das Leid eines anderen Volkes fortführt. Die Ironie ist verloren bei denen, die sich weigern, die moralischen Parallelen zwischen den damaligen und heutigen Regimen zu erkennen.

