Al-Masirah-Chefredakteur: Hisbollah wird Israel definitiv besiegen

In einem Interview mit IRNA am Rande der Internationalen Konferenz der Nasrallah-Schule sagte Ali Sharaf al-Mahtouri, dass die Hisbollah heute stärker geworden sei und noch mächtiger werde, so Gott will, und Israel definitiv besiegen werde.

Er bezeichnete die Rolle der Islamischen Republik Iran bei der Unterstützung der Achse des Widerstands und des Dschihad als wesentlich und zentral und sagte: Ohne die Islamische Revolution im Iran wäre Palästina zerstört worden.

Er lobte die Siege der Widerstandskräfte gegen das zionistische Regime auf dem Schlachtfeld gegen dieses Regime und betonte: Der Krieg wird mit dem Sieg von Palästina, Gaza, Libanon, Jemen und Irak enden, und Israel und die Vereinigten Staaten werden besiegt werden.

Laut al-Mahtouri ist der Jemen mit aller Macht im Kampf um die Unterstützung von Gaza und dem Libanon präsent und wird das Blut des Märtyrers Hassan Nasrallah und anderer Märtyrer des zionistischen Regimes rächen.

'US-Präsident Donald Trump kann die Position des Jemen niemals ändern.', fuhr er fort.