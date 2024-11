Zionistische Medien: Wir haben in 400 Kriegstagen zwei Divisionen verloren

Die Zeitung „Ma'ariv“ enthüllte in einem Bericht ihres politischen Autors „Ben Caspit“: Israel führt seit mehr als einem Jahr einen regionalen Krieg an sieben Fronten, in dem die Armee etwa zwei Divisionen verloren hat.

Diesem Bericht zufolge benötigt das militärische Establishment des Besatzungsregimes aufgrund der Fortsetzung des Krieges und der schweren Verluste der zionistischen Armee während der 400 Kriegstage Tausende von Soldaten.

Weiter heißt es in dem Bericht: Die Maßnahmen des Kabinetts Netanjahu verschlechtern die Situation in Israel, mit anderen Worten, das Kabinett handelt in Kriegszeiten gegen Israel, nicht zu seinen Gunsten.

Der Autor dieses Berichts betonte: Der Grund für alle Probleme Israels ist Netanyahus anhaltende Macht und seine Bemühungen, diese Macht auszubauen.