Iranische Schüler gewinnen 5 Goldmedaillen beim Welterfindungswettbewerb

Am Samstag sagte Mehdi Rashidi Jahan über Indonesiens Weltwettbewerb für Wissenschaft und Erfindung 2024: An diesem Wettbewerb nahmen 1.988 Teams aus 24 Ländern in acht Disziplinen teil.

Er kündigte an, dass das Turnier in zwei Teilen ausgetragen werde, und fügte hinzu: Der Iran hat an diesen Wettbewerben mit drei Mannschaften persönlich und zwei Teams online teilgenommen.

'Indonesien, Malaysia, Rumänien, die Tschechische Republik, Russland, Turkmenistan, Thailand, Vietnam, Südafrika, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien, Hongkong und China gehörten zu den Ländern, die an dieser Ausgabe des Wettbewerbs teilnahmen.', so er.

Ihm zufolge konnten iranische Erfinderstudenten bei dieser Weltmeisterschaft 5 Goldmedaillen und 2 Sonderpreise gewinnen.