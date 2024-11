Wenn sich der Krieg ausweitet, werden seine schädlichen Auswirkungen nicht auf den westasiatischen Raum beschränkt sein

„Heute haben wir uns versammelt, um das Andenken an den Märtyrer Seyyed Hassan Nasrallah, diesen großen Führer, zu ehren. Seyyed Hassan Nasrallah, ein fortschrittlicher und unermüdlicher Führer, war in der Lage, grundlegende Veränderungen in den regionalen Gleichungen herbeizuführen“, erklärte Seyyed Abbas Araghchi auf der internationalen Konferenz „Nasrallah-Schule“.

„In der heutigen Welt war Märtyrer Nasrallah mit einem tiefen Verständnis der internationalen Beziehungen und der Machtverhältnisse in der Lage, den Widerstand in einen einflussreichen Faktor in regionalen und sogar globalen Gleichungen zu verwandeln“, fuhr er fort.

„In einer Zeit, in der die Medien zum Hauptfeld des sanften Krieges geworden sind, spielte der Märtyrer Nasrallah, der die Macht der Medien kannte, eine einzigartige Rolle bei der Aufdeckung von Verschwörungen und der Aufklärung der öffentlichen Meinung“, bemerkte er.

„Indem das zionistische Regime alle Pläne und Vorschläge für einen Waffenstillstand in Gaza und im Libanon ablehnt, setzt es seine Verbrechen in Palästina und im Libanon fort“, stellte er fest.