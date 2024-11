Die wichtigsten Gesprächspunkte zwischen dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi und der deutschen Zeitung Spiegel sind folgende:

Jamshid Sharmahd ist der Mörder von 14 iranischen Staatsbürgern, darunter fünf Frauen und zwei Kinder. Wenn die deutschen Behörden glauben, dass Herr Sharmahd ein Deutscher ist, müssen sie akzeptieren, dass er ein deutscher Terrorist ist. Aus unserer Sicht war er natürlich ein Iraner, denn wir akzeptieren keine doppelte Staatsbürgerschaft.

Als Iraner wurde Sharmahd verhaftet und in den Iran überstellt und nach iranischem Recht zum Tode verurteilt.

Die aktuelle deutsche Regierung hat alle Menschenrechtsstandards verletzt. Sie schicken nicht nur deutsche Waffen an das zionistische Regime und beteiligen sich an der Ermordung der Menschen in Gaza und im Libanon, sondern unterstützen auch den Terroristen, der für die Ermordung von 14 Menschen verantwortlich ist.

Das palästinensische Volk sollte nicht für das bestraft werden, was die Deutschen den Juden angetan haben.

Hamas und Hisbollah sind unabhängige und befreiende Bewegungen, die für gerechte Ziele kämpfen.

Wenn Israel dieses Feuerwerk fortsetzt, wird es auf jeden Fall eine passende Antwort bekommen.

Die amerikanischen Wahlen sind für uns nicht wichtig, wir verfolgen unsere eigene Politik. Wir suchen keine Eskalation der Spannungen in der Region, halten es aber für gerechtfertigt, auf jede neue israelische Aggression zu reagieren.

Wir handeln ausschließlich auf Grundlage unserer Interessen. Die amerikanischen Wahlen und keine anderen Faktoren beeinflussen unsere nationalen Interessen.