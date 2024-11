Botschafter Japans: Der Iran war eine große Überraschung für mich

Die japanische Botschaft in Teheran veranstaltete letzten Donnerstag eine kulturelle Veranstaltung mit Anwesenheit iranischer Künstler.

Bei dieser Zeremonie sagte Tsukada Tamaki, der Botschafter Japans im Iran, in seiner Rede: Mein Herzenswunsch bei der Durchführung kultureller Veranstaltungen ist, dass die Menschen Japan so gut wie möglich kennenlernen und auf diese Weise werden sich die historischen Verbindungen und gemeinsamen Werte zwischen Iran und Japan noch weiter ausdehnen.

In einem Interview mit IRNA erklärte Japans Botschafter im Iran: Ehrlich gesagt haben viele Japaner keinen guten Eindruck vom Iran und betrachten die Iraner fälschlicherweise als fanatische Menschen.

'Aber jetzt, wo ich in den Iran gekommen bin, habe ich beim Reisen in Teheran das Gefühl, in einem modernen Land zu wandern. Ich hatte eine andere Vorstellung von der Islamischen Republik Iran und der Iran war eine große Überraschung für mich.', fuhr er fort.

Bezogen auf die Erfahrung seiner Reise in den Iran fügte er hinzu: Wie Sie erwähnt haben, gibt es viele Berichte über den Iran, die alle nicht wahr sind. Wenn Sie in den Iran kommen, werden Sie schnell feststellen, dass die Menschen erstens sehr freundlich und neugierig auf Ausländer und ihre Kultur sind, insbesondere auf die Japaner.

'Ich spüre eine große Zuneigung der Iraner zu Japan und den Japanern, nicht nur wegen der traditionellen kulturellen Aspekte, sondern auch im Bereich der Technologie und vielen anderen Aspekten wie dem modernen Leben.', so er.

Er betonte, dass Japan trotz aller Probleme eine ganz besondere bilaterale Beziehung zum Iran unterhält und trotz seiner Beziehungen zu den Vereinigten Staaten oder europäischen Ländern einen guten Ruf gegenüber seinen Freunden im Iran anders als im Verhältnis zu anderen westlichen Ländern aufbauen konnte.