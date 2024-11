Eslami: Wir haben in der Laserindustrie die Unabhängigkeit erreicht

Mohammad Eslami sagte Reportern am Mittwoch nach dem Ende der Kabinettssitzung: Wir haben auf der Laserausstellung einige Enthüllungen gemacht und tatsächlich haben wir die Kapazität einer autarken Produktion von Laserprodukten erreicht.

'In dieser Ausstellung wurde die Produktionslinie zum Schneiden von Nichteisenmetallen mit einem Laser vorgestellt. Letztes Jahr hatten wir die Laser-Tiefschweißlinie sowie Systeme, mit denen sich empfindliche Teile zu geringeren Kosten schneiden lassen.', fügte er hinzu.

Der Chef der Atomenergieorganisation erklärte: In dieser Ausstellung wurden auch Verträge mit Industrieunternehmen unterzeichnet, damit wir unsere Industrien mit Lasertechnik ausstatten können.

Irans fünfte Laser- und Photonik-Ausstellung, die vom Iran Laser Science and Technology Center organisiert wird, das der Atomenergieorganisation angeschlossen ist, wurde am Sonntagmorgen, dem 3. November, in Anwesenheit von Mohammad Eslami, dem Leiter der Iranischen Atomenergieorganisation, und seinen Stellvertretern , sowie einige hochrangige Manager der Atomindustrie und Abgeordneten eröffnet.