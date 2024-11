Jamshid Sharmahd starb vor der Vollstreckung des Todesurteils

Am Dienstag sagte Asghar Jahangir am Rande einer Pressekonferenz: Zum Vorgehen der deutschen Regierung müssen wir sagen, dass das iranische Justizsystem unabhängig ist und keinem fremden Land erlaubt, sich in die Justizprozesse unseres Landes einzumischen.

'Dieser Kriminelle (Jamshid Sharmahd) war ein Terrorist und die iranische Justiz hat ihn angesichts der begangenen Terrorakte als Iraner angeklagt.', so er.

Jahangir stellte klar: Wenn die genannte Person kein Iraner war und im Iran Verbrechen begangen hatte, hatten wir gemäß den Gesetzen und Vorschriften natürlich das Recht, uns mit seinen Verbrechen zu befassen, die passiert sind.

Der Sprecher der Justiz fügte hinzu: Der Fall dieser Person wurde untersucht und führte zu seiner Verurteilung.