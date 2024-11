In Europa lebende Iraner unterzeichnen eine Petition gegen den Boykott von Iran Air

In der Petition, von der eine Kopie auf der Website des Change Institute veröffentlicht wurde, heißt es: Wir, iranische Staatsangehörige, die in Europa leben, bedauern die Entscheidung der Europäischen Union und der britischen Regierung, Iran Air zu boykottieren.

Jedes Jahr reisen Hunderttausende von iranischen Passagieren in Europa nach Teheran, um ihre Familie und Freunde zu besuchen, und die jüngsten Maßnahmen der europäischen Regierungen haben ihre Reisepläne durchkreuzt.

Europäische Länder haben Iran Air unter dem Vorwand einer Beteiligung Teherans am Ukraine-Konflikt mit Sanktionen belegt. Am 10. September 2024 gab die britische Regierung eine Erklärung ab, in der sie ankündigte, das bilaterale Luftverkehrsabkommen mit dem Iran einseitig auszusetzen.

Am 14. Oktober 2024 verhängte die Europäische Union Sanktionen gegen drei Fluggesellschaften, Iran Air, Mahan Air und Saha, und wiederholte unbegründete Behauptungen über eine Beteiligung des Iran am Ukraine-Konflikt durch die Lieferung ballistischer Raketen an Russland.