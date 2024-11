Außenminister Irans und Ägyptens betonen die Notwendigkeit, die Verbrechen Israels zu stoppen

Seyyed Abbas Araghchi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, und Badr Abdul Ati, der Außenminister Ägyptens, diskutierten am Sonntagabend, dem 4. November, über die Entwicklungen in der Region.

In diesem Gespräch betonten die beiden Minister die Notwendigkeit, die internationalen Bemühungen zu verstärken, um die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen Gaza und den Libanon zu stoppen, einen Waffenstillstand zu erreichen, die Zunahme der Spannungen in der Region zu verhindern und den Obdachlosen und Vertriebenen sofortige Hilfe in Gaza und im Libanon zu leisten.

In diesem Gespräch erläuterte der Außenminister die Positionen der Islamischen Republik Iran zu den Entwicklungen in der Region und den Verbrechen des zionistischen Aggressorregimes.

Araghchi betonte auch die Notwendigkeit sofortiger und wirksamer Maßnahmen der internationalen Gemeinschaft, um die Völkermordmaschinerie dieses Regimes zu stoppen, und betonte die diesbezüglichen gemeinsamen Anstrengungen islamischer Länder.