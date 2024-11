Iran weist Vorwürfe zurück, Iraner rekrutiert zu haben, um israelische Beamte zu ermorden

Die Vertretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen hat am Montag Ortszeit auf eine Frage der US-Medien zu der jüngsten Behauptung der Spionagebeamten des Regimes geantwortet, dass der Iran iranische Staatsbürger, die in den besetzten Gebieten leben, rekrutiert und mit ihnen zusammenarbeitet, um sensible Informationen zu sammeln, um einen Raketenangriff durchzuführen oder israelische Beamte zu ermorden.

Der Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen erklärte: Dieser Bericht entbehrt jeder Grundlage und ist logisch falsch, denn natürlich besteht der erste Kreis der Verdächtigen in den Augen des israelischen Regimes aus Bürgern iranischer Herkunft und dann aus Muslimen.

'Daher gebietet der gesunde Menschenverstand, dass die iranischen Geheimdienste nicht-iranische und nicht-muslimische Staatsangehörige im Visier haben.', so er.