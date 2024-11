Iran hat genaue Informationen über die Treffen der Geheimdienste in der Region

Brigadegeneral Mohammad Pakpour erklärte am Montag bei der Konferenz der Clanoberhäupter in Zahedan, dass die Terroranschläge in der südöstlichen Region des Landes kein Zufall seien und unter der Führung der feindlichen Dienste verübt worden seien.

'Die Bewegungen der feindlichen Schurken im Südosten des Landes werden vom kriminellen zionistischen Regime begleitet, so dass jedes Mal, wenn dieses Regime eine Aktion ergreift, seine Söldner auch einen terroristischen Akt gegen unser Volk im Südosten verüben.', fügte er hinzu.

Brigadegeneral Pakpour betonte: Gleichzeitig mit dem Märtyrertod von General Shahid Zahedi in Syrien, der Operation Wahres Versprechen, der Operation des zionistischen Regimes gegen unser Land usw. führten die Söldnerterroristen Operationen durch, was kein Zufall ist.

'Wir sind uns bewusst, dass die Geheimdienste des Feindes terroristische Gruppen damit beauftragt haben, die Region zu destabilisieren, indem sie in einigen Ländern der Region verschiedene Treffen abhalten.', so er.