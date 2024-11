Iran wird auf jede Verletzung seiner Souveränität mit dem schärfsten Ton reagieren

Esmail Baqaei, der Sprecher des Außenministeriums, erklärte in seiner wöchentlichen Pressekonferenz den Reportern: Letzte Woche war der internationale Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Journalisten, und Leider wurden Journalisten im letzten Jahr dem schlimmsten Verbrechen des zionistischen Regimes ausgesetzt.

'Wir ehren das Andenken aller freien Journalisten auf der Welt, die ihr Leben verloren haben, um die Welt auf die in Gaza und im Libanon begangenen Verbrechen aufmerksam zu machen.', fuhr er fort.

Zur Ausweisung des iranischen Konsularpersonals in Deutschland sagte der Sprecher des Außenministeriums: Bisher hat es keine Ausweisung gegeben, und in den letzten Tagen gab es kontinuierliche Kontakte zwischen uns und Deutschland, und es fanden Gespräche in Teheran und Berlin statt.

'Wir sagten, dass das Vorgehen Deutschlands nicht zu rechtfertigen sei. Die Reaktion Deutschlands auf eine Frage im Zusammenhang mit der iranischen Gerichtsbarkeit und einer Person, die iranischer Staatsbürger ist und zahlreiche terroristische Verbrechen begangen hat, darunter das Verbrechen in Shiraz, ist inakzeptabel.', so er.

Laut Baghaei war der Prozess transparent und fair, und das begangene Verbrechen fiel in die Kategorie der schweren Verbrechen, und nach unseren Gesetzen ist die Strafe klar.

Baqaei stellte fest: Was die Unterstützung der in Deutschland lebenden Iranerinnen und Iraner betrifft, so fanden Treffen im Auswärtigen Amt und anderen relevanten Institutionen statt, um den Prozess der konsularischen Dienstleistungen für sie sicherzustellen, und wir verfolgen dieses Thema weiter.

Laut Baqaei wird Iran auf jede Verletzung seiner nationalen Souveränität und territorialen Integrität mit dem schärfsten Ton reagieren.



Er fügte hinzu: Unsere offizielle Position zu den Massenvernichtungswaffen und dem friedlichen Charakter unseres Atomprogramms ist klar, und gleichzeitig werden wir, wie der Revolutionsführer sagte, mit allem ausgestattet sein, was nötig ist, um den Iran zu verteidigen.