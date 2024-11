Pezeshkian: Iran strebt nach Frieden und Stabilität, aber Israel versucht, Krise und Krieg zu verschärfen

In der Kabinettssitzung am 3. November feierte Massoud Pezeshkian den „Nationalen Tag der Bekämpfung der globalen Arroganz“ und sagte, dass alle unsere nationalen Werte und die islamische Revolution auf Antityrannei, Unabhängigkeit und gleichzeitig Altruismus und Pazifismus konzentriert seien.

'Wir haben nie einen Krieg begonnen und wir haben nie einem Land geraten, in den Krieg zu ziehen. Es waren immer die Vereinigten Staaten, die Kriege in verschiedenen Teilen der Welt, einschließlich unserer Region, begonnen haben, und heute haben sie mit der Unterstützung des zionistischen Regimes dafür gesorgt, dass das Feuer des Krieges in der Region weiter brennt.', fügte er hinzu.

Während er den heuchlerischen Ansatz der Vereinigten Staaten und europäischer Länder gegenüber der selbst verursachten Krise in der Region kritisierte, stellte er die Frage: Wenn diese Länder wirklich keinen Krieg und kein Blutvergießen wollen, warum legen sie dann ihr Veto gegen die vorgeschlagenen Waffenstillstandsbeschlüsse ein?

Pezeshkian erklärte: Heute sind alle Länder der Region zu der Überzeugung gelangt und glauben, dass die Islamische Republik Iran versucht, Frieden und Stabilität in der Region zu schaffen, und dass es das zionistische Regime ist, das mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und der westlichen Länder die Eskalation von Krisen und Kriegen vorantreibt.

Der Präsident bezeichnete das Verhalten derjenigen, die behaupten, die Menschenrechte zu verteidigen, angesichts der Ermordung Tausender unschuldiger Frauen und Kinder in Gaza und im Libanon durch das zionistische Regime als beschämend.