Das Phänomen des Terrorismus und der globalen Spaltung ist das Produkt der amerikanischen Politik

Am Sonntag sagte Hossein Salami während der Gedenkzeremonie zum 13. Aban, dem nationalen Tag zur Bekämpfung der globalen Arroganz und dem Studententag, die vor dem amerikanischen Spionagenest in Teheran stattfand: „Amerika spricht über Weltfrieden, Sicherheit und Weltordnung, obwohl es die Quelle aller Verbrechen, Massaker und Erpressungen ist. Wir kennen Amerika mit den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, die in einem Moment mehr als 100.000 Menschen töteten.“