Das Al-Awda-Krankenhaus in Gaza steht kurz vor der Schließung

„Mohammed Saleha“, der Leiter des Al-Awda-Krankenhauses im Norden des Gazastreifens, erklärte, dass das medizinische Personal seine Dienste mit einem Allgemeinchirurgen und sehr begrenzten Ressourcen erbringe, und warnte, dass der Treibstoff für die Verwendung elektrischer Geräte und das Starten von Generatoren wird morgen zur Neige gehen und lebenswichtige Dienste werden im Krankenhaus eingestellt.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Anatolia erklärte er: In einer Zeit, in der Verletzungen, die eine dringende Operation erfordern, zunehmen, ist das Al-Awda-Krankenhaus das einzige Krankenhaus im Norden des Gazastreifens, das über einen Allgemeinchirurgen verfügt.

Er wies darauf hin: Mehr als 70 % der Verwundeten, die ins Krankenhaus kamen, mussten operiert werden, und wir arbeiten nur mit einem Chirurgen zusammen.

Mit Blick auf den Mangel an Medikamenten und medizinischer Ausrüstung im Krankenhaus sagte er: Aufgrund der hohen Zahl an Verletzten steigt der Druck auf das medizinische Personal.

Die zionistische Armee belagert seit 29 Tagen den Norden des Gazastreifens und versucht durch die Umsetzung der Politik der Hungersnot und des Aushungerns bei gleichzeitiger Bombardierung des Gebiets, ihre Bewohner zur Umsiedlung aus dem Norden des Gazastreifens zu zwingen.