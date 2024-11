Die Satelliten „Kowsar“ und „Hodhod“ werden ins All geschossen

Die Satelliten Kowsar und Hodhod, die vor einiger Zeit am Iranischen Weltraumforschungsinstitut vorgestellt wurden, werden in den frühen Morgenstunden des 5. November vom russischen Satellitenträger Sojus von der russischen Basis „Wostotschny“ aus gestartet.

Der Satellit „Kowsar“ ist mit Kameras im NIR- und RGB-Spektrum ausgestattet und ist der erste iranische Satellit mit einer durchschnittlichen Auflösung von 3,45 Metern GSD, was der fortschrittlichste Satellit im Iran ist.

„Hodhod“ ist ein Satellit mit dem Standard kubischer Satelliten und seine Aufgabe besteht darin, eine dedizierte Plattform für die Bereitstellung schmalbandiger internationaler Internet-of-Things-Dienste zu schaffen.

Dieser Start, der in den nächsten drei Tagen stattfinden wird, ist der erste Versuch des privaten Raumfahrtsektors des Landes, einen Satelliten zu produzieren und ins All zu bringen, was als schwerwiegender Schritt in der iranischen Raumfahrtindustrie gilt.