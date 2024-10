Araghchi dankt Algerien für die Unterstützung des Antrags Irans bei der Abhaltung der Sitzung des Sicherheitsrats

Am Donnerstag besprach Seyyed Abbas Araghchi die Entwicklungen in der Region mit Ahmed Attaf, dem Außenminister Algeriens.

In diesem Gespräch waren sich die Parteien einig über die gefährliche Lage in der Region und die Notwendigkeit wirksamer Anstrengungen, um den Völkermord des zionistischen Regimes in Gaza und seine Invasion im Libanon sofort zu stoppen.

Sie betonten die Notwendigkeit koordinierter Maßnahmen islamischer Länder, auch im Rahmen des bevorstehenden Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs arabischer und islamischer Länder.