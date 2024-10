Am Donnerstag fügte Masoud Pezeshkian bei einem Treffen mit Ayatollah Seyyed Mousa Shabiri Zanjani in Qom hinzu: „Wenn wir einig wären und unsere Differenzen beiseite gelegt hätten, wäre das zionistische Regime nicht in der Lage gewesen, diese Katastrophen für die Menschen in Palästina und im Libanon herbeizuführen.“

Der Präsident der Islamischen Republik Iran, Dr. Masoud Pezeshkian, ist heute Morgen in Qom eingetroffen.