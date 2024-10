Der fünfte Drohnenangriff des irakischen Widerstands gegen die Stellungen des zionistischen Regimes

Der Islamische Widerstand im Irak gab bekannt, dass er beim heutigen fünften Drohnenangriff auf Stellungen des zionistischen Regimes ein lebenswichtiges Ziel im besetzten syrischen Golan anvisierte.

„In Fortsetzung unseres Ansatzes, dem Regime Widerstand zu leisten, den Menschen in Palästina und im Libanon zu helfen und auf die Tötungen des usurpierenden Regimes an Zivilisten, darunter Kindern, Frauen und älteren Menschen, zu reagieren, haben irakische islamische Widerstandskämpfer heute ein wichtiges Ziel im besetzten Golan angegriffen“, hieß es in der Erklärung des irakischen islamischen Widerstands.

In der oben genannten Erklärung heißt es auch, dass die Operationen des irakischen islamischen Widerstands zur Zerstörung der feindlichen Befestigungen mit zunehmender Tendenz fortgesetzt werden.

Heute früh kündigte der irakische Widerstand einen Drohnenangriff auf mehrere wichtige Ziele im Norden und Süden der besetzten Gebiete an.