Die Wahl des neuen Generalsekretärs der Hisbollah wird den Prozess des Zusammenbruchs Israels beschleunigen

Generalmajor Mohammad Bagheri schrieb in einer an Scheich Naeem Qassem gerichteten Botschaft: Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl zum Generalsekretär der Hisbollah im Libanon in der gegenwärtigen kritischen Situation, die ein Ausdruck der Autorität, Bereitschaft und wachsenden Kapazitäten der Widerstandsfront ist.

Er betonte: Die Islamische Ummah und die Mudschaheddin für die Befreiung von Quds sind zuversichtlich, dass Sie als rechtmäßiger Nachfolger der Märtyrer des Widerstands, die Hisbollah stärken und sie mit Stärke führen und weiterhin eine Quelle des Ruhms, der Größe und der Ehre der Widerstandsfront, insbesondere im Libanon, machen würden.

'Diese gesegnete Wahl stärkt und erhellt den Schild des Widerstands und die Entschlossenheit der geschichtsträchtigen Hisbollah-Kämpfer gegen die böse Front.', fügte er hinzu.

Er erklärte: Ich bitte den allmächtigen Gott um Ihre wachsende Ehre und Ihren Erfolg bei der Fortsetzung des Weges der Märtyrer des Widerstands, insbesondere des „Märtyrers Seyed Hassan Nasrallah“ zur Verteidigung der Nation und des Landes Libanon und der Sache des unterdrückten Palästina.