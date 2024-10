Wer war Scharmahd? Ein Freiheitsliebender Journalist? Oder ein terroristischer Saboteur?

Nach der Verhaftung von Sharmahd und der Erhebung der Anklage wurde das Verfahren in sieben Sitzungen unter der Aufsicht von Richter Salavati in Anwesenheit des Angeklagten, seines Anwalts, der Kläger und der Familien der Terroropfer durchgeführt. In den verschiedenen Phasen des Prozesses übernahm der Angeklagte die volle Verantwortung für alle terroristischen Aktivitäten der Tondar-Gruppe und räumte ein, dass er Einfluss auf die Ausführenden dieser Taten hatte, die zum Tod und zur Verletzung Dutzender iranischer Bürger führten. Während der Gerichtsverhandlung von Sharmahd erklärte der Vertreter der Staatsanwaltschaft bei der Verlesung der Anklageschrift: „Eine weitere Handlung von Jamshid Sharmahd bestand darin, über die Vereinigung der iranischen Monarchisten geheime Informationen über die Raketenfähigkeiten des Korps der Islamischen Revolutionsgarden weiterzugeben. In diesem Zusammenhang beabsichtigte er, die Standorte und Koordinaten von 10 Raketenstandorten des IRGC preiszugeben.“ Nach einer gründlichen Prüfung des Falles, der vorliegenden Beweise und der Erklärungen des Angeklagten und seines Anwalts kam das Gericht zu dem Schluss, dass Jamshid Sharmahds Handlungen die öffentliche Ordnung erheblich gestört haben und als „Korruption auf Erden“ einzustufen sind. Die Schuld des Angeklagten wurde als erwiesen angesehen, was zu einer Verurteilung zur Hinrichtung führte.

Vorgeschichte der Terrororganisation "Tondar"

Tondar, auch bekannt als „Kingdom Assembly of Iran“ oder „Tondar (Thunder)“, ist eine iranische Oppositionsgruppe. Ihr Hauptziel ist es, die derzeitige islamische Regierung des Iran zu stürzen und eine säkulare Monarchie zu errichten. Die Gruppe setzt sich für eine Rückkehr zum Regime von vor 1979 ein und hat sich gegen die derzeitige politische und religiöse Struktur des Irans ausgesprochen.

Die Königreichsvereinigung des Iran kurz. API betrieb früher ein Satellitenfernsehen aus London mit dem Namen[i] "Your TV". Es stellte seinen Sendebetrieb 2008 ein. Die API begann daraufhin mit Radio- und Fernsehsendungen von Los Angeles aus unter dem Namen "Radio Tondar". Die genaue Mitgliederzahl von API bleibt unbekannt. Im Jahr 2010 behauptete die Gruppe[ii], "100.000 Mitglieder in den USA" zu haben, obwohl Experten ihre Mitgliederzahl weltweit auf einige Hundert schätzen. Die grundlegende Ideologie der Königreichsvereinigung von Iran ist der Monarchismus, der mehr auf organischen, emotionalen und romantischen Komponenten als auf politischer Logik beruht. Im Gegensatz zu den normalen Monarchisten, die die Pahlavi-Dynastie verehren, lässt sich diese Gruppe vom vorislamischen Persischen Reich inspirieren. Die Organisation wendet sich entschieden gegen den Islam und betrachtet ihn als "fremd" und "gewalttätig". In einem Posting macht die Königreichsvereinigung Irans vierzehn Jahrhunderte "schändliches islamisches Erbe" als Hauptproblem Irans aus und nicht die IRI oder dessen Menschenrechtsverletzungen und wirtschaftliche Lage. Die Agenda der Gruppe konzentriert sich auf Rasse und ethnische Zugehörigkeit, einschließlich des Namens Tāzī für Araber und einer Unterscheidung zwischen iranisch/persischer und islamischer/arabischer Identität. Jeder, der mit der iranischen Regierung in Verbindung steht, wird von der Gruppe, die keinen Unterschied zwischen Reformisten und Konservativen macht, als "Verräter" betrachtet[iii].

Terroristische Aktivitäten der Terrororganisation "Tondar"

Die erste größere Aktion[iv], in deren Zusammenhang der Name Tondar in aller Munde war, war die Weigerung iranischer Passagiere, die Lufthansa-Maschine auf dem Brüsseler Flughafen am 11. März 2005 zu verlassen. Eine Presseerklärung wurde von Armin Atshgar abgegeben, der sich als Mitglied der Schah-Versammlung vorstellte: "Wir wollen, dass die Europäische Union die islamischen Führer aus dem Iran entfernt". Es wurde eine aktive anti-islamische Radiopropaganda gestartet, die zum Sturz des von Jamshid Sharmahd geführten IRI aufrief.

In den Anfangsjahren der IRI konsolidierte sich die monarchistische Opposition[v] im Exil. Ihre Anführer waren hauptsächlich Militärs und Beamte des Schahs - General Oveisi, General Aryan, Admiral Habibollahi, Botschafter Zahedi, Professor Nahavandi ; von den Vertretern der gestürzten Dynastie - vor allem Prinzessin Ashraf Pahlavi. Organisationen wurden geschaffen iranischen Widerstandsbewegung / Iranische Befreiungsarmee (Führer - Oveisi), Azadegan (Führer - Aryan), Iran Liberation Front (Führer - Ali Amini ), ein bewaffneter Aufstand genannt Messer Putsch, Raketenboot Tabarzin wurde gefangen genommen . In der Nähe der iranischen Grenzen in der Türkei und im Irak befanden sich Lager bewaffneter Pro-Schah-Gruppen, und es wurden militärische Angriffe gegen die Islamische Republik durchgeführt. Dies führte zwar nicht zu einem praktischen Ergebnis, aber die Tradition der monarchistischen Opposition blieb erhalten.

Die "Tondar" Terrorgruppe[vi] von Jamshid Sharmahd beging 23 Terroranschläge, wobei Jamshid Sharmahd persönlich für 5 verantwortlich war. Die Explosion in der Seyed Al-Shohada Hosseiniyeh (as) in Shiraz im Jahr 2007, bei der 14 Menschen getötet und über 300 verletzt wurden, war eine der größten von Sharmahd gesteuerten terroristischen Aktionen, sowie eine Explosion im Schuhhalter des Mausoleums von Ruhollah Khomeini; mehrere Explosionen durch Geräuschbomben in verschiedenen Städten in der IRI; Leitung und Führung der Terrorgruppe Tondar; Zusammenarbeit mit Beamten und Geheimdienstmitarbeitern der Vereinigten Staaten und des zionistischen Regimes Israel.

Nach Angaben einheimischer Medien[vii] hat der Anführer der Terrorgruppe "Tondar" in verschiedenen Phasen der Ermittlungen die Verantwortung für alle Terroranschläge der Gruppe übernommen und zugegeben, dass er die Kontrolle über die Terroristen und Agenten hat, die für den Tod und die Verletzung zahlreicher iranischer Bürger verantwortlich sind.

Die API wird als militante nationalistische Organisation angesehen. In einem Interview mit dem Wall Street Journal aus dem Jahr 2010 gaben Sprecher der Organisation zu, dass die Gruppe "Kämpfer" umfasst, die die derzeitige iranische Regierung durch eine Monarchie ersetzen wollen. Im Mai 2010 rief die API auf ihrer Facebook-Seite zum "Sturz des islamischen Regimes... mit ALLEN MITTELN" auf (!!!!). Die offizielle Website der API, die Al-Monitor im August 2020[viii] auffiel, machte Anspielungen auf die Behauptungen der iranischen Regierung bezüglich ihrer Beteiligung an gewalttätigen Angriffen, wies sie aber nicht zurück. Der iranische Geheimdienstminister erklärte im Jahr 2020, dass die Bande 27 Operationen plante, von denen mehrere vor der Ausführung gestoppt wurden.

Die Kingdom Assembly of Iran (API) und die mit ihr verbundene Gruppe Tondar verkörpern eine extremistische Agenda, die auf den gewaltsamen Sturz der derzeitigen iranischen Regierung abzielt. Die grundlegende Ideologie der Gruppe scheint von einer Form des Monarchismus durchdrungen zu sein, die sich von einem rationalen politischen Diskurs abwendet und einer nationalistischen und rassistischen Vision zuwendet. Diese Vision stellt eine ethno-nationalistische Identität in den Vordergrund, die sich in einer anti-arabischen Rhetorik und einer aggressiven Ablehnung islamischer Einflüsse äußert. Solche Ansichten vernachlässigen die religiöse und kulturelle Vielfalt im Iran und entscheiden sich stattdessen für einen ausgrenzenden Ansatz, der Teile der iranischen Bevölkerung als fremd abtut. Darüber hinaus zeigen die Taktiken der Organisation, einschließlich terroristischer Handlungen, bei denen Zivilisten verletzt und getötet wurden, einen klaren Mangel an ethischer Zurückhaltung. Diese Aktionen verstoßen nicht nur gegen grundlegende Prinzipien der Menschenrechte, sondern untergraben auch jegliche legitimen politischen Anliegen, indem sie diese mit Gewalt und Zwang in Verbindung bringen. Das Eingeständnis der Tondar-Gruppe, für mehrere Terroranschläge verantwortlich zu sein, sowie ihre Versuche, mit ausländischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, lassen auf fehlende Rechenschaftspflicht und die Bereitschaft schließen, sich auf subversive Methoden einzulassen, die sowohl der iranischen Zivilbevölkerung als auch möglichen diplomatischen Lösungen schaden.

