Aus Protest gegen die interventionistische Haltung einiger deutscher Beamter in Bezug auf die Gerichtsentscheidungen der Islamischen Republik Iran ist der deutsche Botschafter in Teheran, Markus Potzel, am Dienstag vom Generaldirektor für Westeuropa des Auswärtigen Amtes einbestellt worden.

In dieser Vorladung drückte der Generaldirektor für Westeuropa den starken Protest der Islamischen Republik Iran gegen die unangemessene Haltung einiger deutscher Beamter in Bezug auf Jamshid Sharmahd aus, der wegen der Organisation und Leitung terroristischer Operationen verurteilt wurde.

Er bekräftigte: Die Unterstützung Sharmahds, das für mehrere Terroranschläge verantwortlich ist, darunter die Explosion einer Moschee in Shiraz im Jahr 2008, bei der mehr als 200 unschuldige Iraner getötet und verletzt wurden, widerspricht dem Anspruch Deutschlands, die Menschenrechte zu schützen.

'Deutschlands Anspruch auf Menschenrechte steht in krassem Gegensatz zu seinem Verhalten bei der uneingeschränkten Unterstützung des israelischen Regimes, das eine Form der Komplizenschaft bei schweren internationalen Verbrechen, insbesondere Völkermord, darstellt.', stellte er fest.