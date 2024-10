Verteidigungsminister: Der Schaden des Angriffs des zionistischen Regimes war gering

Der Minister für Verteidigung und Unterstützung der Streitkräfte, Brigadegeneral Aziz Nasirzadeh, sagte: Der Koran rät uns, vorbereitet und mächtig zu sein, und eine der Mächte ist die wissenschaftliche Macht, und jedes Land, das diese Macht hat, wird anderen überlegen sein.

Er erklärte, dass diese wissenschaftliche Macht manchmal durch globale Arroganz in Richtung des Bösen genutzt werde. 'Aber wenn diese wissenschaftliche Macht in den Händen gläubiger und nach Gerechtigkeit strebender Menschen liegt, wird sie für die Überlegenheit des Guten und den Kampf gegen Unterdrückung eingesetzt.', so er.

Unter Bezugnahme auf die US-Präsenz in allen Teilen der Welt, einschließlich des Südchinesischen Meeres, der Meerenge und der internationalen Wasserstraßen sowie im Russland-Ukraine-Krieg, fügte der Minister für Verteidigung und Unterstützung der Streitkräfte hinzu: Diese Präsenzen und Interventionen gehen in Richtung des US-Unilateralismus in der Welt.

Brigadegeneral Nasirzadeh betonte: Bei der jüngsten Aggression des zionistischen Regimes gegen die Islamische Republik Iran haben wir geringfügige Schäden erlitten, die wir mit unserem eigenen Wissen und unserer wissenschaftlichen Kraft sofort repariert und ersetzt haben.