Baqaei: Straflosigkeit ist die wichtigste Ursache für den Verfall des zionistischen Regimes

Esmaeil Beqaei erklärte in seiner wöchentlichen Pressekonferenz mit Reportern: Das wichtigste Ereignis der vergangenen Woche ereignete sich am Samstagmorgen, als das zionistische Regime sich verkalkulierte und wir Zeugen der mutigen Verteidigung der iranischen Streitkräfte wurden, die einen Wendepunkt für den islamischen Iran darstellte.

Er sagte: In dieser Woche hat der diplomatische Apparat seine Aktionen aktiv fortgesetzt, und der Außenminister ist nach Kuwait und Bahrain gereist. Anschließend nahm er am BRICS-Gipfel teil, der der erste Auftritt des Iran nach seiner Vollmitgliedschaft in der Organisation war und bei dem gute Konsultationen und Treffen stattfanden.

'Der Gründungstag der Vereinten Nationen ist eine gute Gelegenheit, über den Zustand dieser Organisation nachzudenken. Die Vereinten Nationen sind im Jahr der groß angelegten israelischen Aggression gegen Gaza und den Libanon diskreditiert worden, und die Verantwortung dafür liegt bei den Anhängern des zionistischen Regimes, insbesondere bei den Vereinigten Staaten, die jede konkrete Aktion des Sicherheitsrats verhindert haben.', fuhr er fort.

Zum Waffenstillstandstreffen in Doha sagte der Sprecher des Außenministeriums: Waffenstillstand ist kein zutreffendes Wort, denn dieses Wort sollte verwendet werden, wenn es einen Krieg zwischen zwei Seiten gibt und in diesem Fall eine Seite einen Völkermord begeht.

'Was die Notwendigkeit betrifft, den Völkermord und die Verbrechen in Gaza und im Libanon zu stoppen, haben wir jede Initiative begrüßt, aber die beim Doha-Treffen anwesenden Parteien zeigten, dass ihnen die nötige Entschlossenheit fehlt.', so er.