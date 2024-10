Verurteilen Sie das Massaker des israelischen Regimes in Gaza und im Libanon

Teheran (IRNA) - In einem Brief an ihre Kollegen in aller Welt bezeichneten eine Reihe von Professoren der Technischen Universität Sharif die Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen und den Libanon als ein umfassendes Massaker und forderten die akademische Gemeinschaft auf, Israels kriminelle Handlungen zu verurteilen.

In dem Brief schrieben die Professoren der Technischen Universität Sharif: Als Gruppe von Universitätsprofessoren drücken wir unsere Besorgnis und Wut über Israels Verbrechen und Völkermord im Gazastreifen, im Westjordanland und im Südlibanon im vergangenen Jahr aus. Israel verstößt gegen das Völkerrecht und gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, darunter die Resolutionen 191, 242 und 338. Fast 76 Jahre lang, seit 1948, hat das Regime palästinensische Gebiete besetzt und illegale Siedlungen gebaut Israel hat die ursprüngliche demografische Zusammensetzung dieser Gebiete verändert, grundlegende Menschenrechte verletzt, indigene Völker aus ihren Häusern vertrieben und ihr Land konfisziert und unzählige Morde begangen. Diese Aktionen sind die Hauptursachen für den Aufstand und den bewaffneten Widerstand derjenigen, die dieser Besatzung ausgesetzt waren. Wenn man die französischen Partisanen während der Nazi-Besatzung, die Widerstandsbewegungen in Griechenland, Belgien und den Niederlanden und den bewaffneten Widerstand in Jugoslawien während des Zweiten Weltkriegs für legitim hält, dann muss man auch die palästinensische Widerstandsbewegung als wahr und gültig anerkannen. Wir rufen alle friedliebenden Menschen und Menschen mit gutem Gewissen, unabhängig von ihrer Nationalität, dazu auf, die kriminellen Handlungen Israels zu verurteilen. Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand an allen Fronten und ein Ende der Tötung von Menschen durch die israelische Armee, den Rückzug der israelischen Armee aus allen besetzten Gebieten sowie die strafrechtliche Verfolgung aller Kriegsverbrecher bei den Massentötungen und Morden im Gazastreifen, im Westjordanland und im Libanon.