Araghchi: Iran behält sich das Recht vor, auf die Aggression des zionistischen Regimes zu reagieren

Teheran (IRNA) - In einem Brief an den UN-Generalsekretär und den Präsidenten des Sicherheitsrates erklärte der Außenminister: Die Islamische Republik Iran behält sich das Recht vor, auf diese kriminelle Aggression auf der Grundlage der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Prinzipien und im Rahmen des Völkerrechts zu reagieren.

Nach dem aggressiven Angriff des zionistischen Regimes auf einige Militärzentren Irans sandte der Außenminister Seyyed Abbas Araghchi einen Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Vorsitzenden des Sicherheitsrats, in dem er dazu aufrief eine dringende Sitzung des Sicherheitsrates, um eine entschiedene Position bei der Verurteilung dieser Aggression einzunehmen. In seinem Brief bezeichnete Araghchi dieses Vorgehen des zionistischen Regimes als klare Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität der Islamischen Republik Iran sowie der Grundsätze des Völkerrechts, einschließlich des vierten Absatzes von Artikel 2 der Charta der Vereinten Nationen. Er betonte, dass dieser Akt der Aggression, der zusammen mit dem Völkermord in Gaza und der Kriegshetze im Libanon begangen wurde, eine ernsthafte Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit darstellt und zu mehr Instabilität in der Region führt. 'Auf der Grundlage der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Grundsätze und im Rahmen des Völkerrechts behält sich die Islamische Republik Iran sein inhärente Recht vor, auf diese kriminelle Aggression zu reagieren.', so er.