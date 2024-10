Wir müssen dem zionistischen Regime die Stärke und den Willen des iranischen Volkes verständlich machen

„Was die Sicherheit eines Landes gewährleistet, ist seine nationale Stärke, es ist die Stärke dieses Landes, in allen Aspekten stark zu sein. Stärke in der Wissenschaft, Stärke in der Wirtschaft, Stärke in den Verteidigungsmöglichkeiten, Stärke in der Bewaffnung – das sind die Dinge, die die Sicherheit des Landes erhalten und gewährleisten“, betonte er.

„Wann immer wir uns aufgrund der schlechten Politik der Herrscher unseres Landes von den Werkzeugen der Macht abwandten, dominierte uns der Feind. Während der Qajar-Ära, der Pahlavi-Ära, widerfuhr dieser Nation dieses Unglück. Im ersten internationalen Krieg und im zweiten internationalen Krieg, von denen keiner etwas mit dem Iran zu tun hatte, wurde die Neutralität erklärt, unser Land war besetzt“, fuhr er fort.

„Regierungen und internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen versäumen es, mit dem zionistischen Regime umzugehen. Was das Regime in Gaza getan hat und tut, was es im Libanon getan hat und tut, ist eines der brutalsten Kriegsverbrechen“, bemerkte Khamenei.

„Es muss eine globale Koalition geschaffen werden, eine politische Koalition, eine Wirtschaftskoalition, wenn nötig, eine Militärkoalition gegen das böse zionistische Regime, das heute die brutalsten Kriegsverbrechen begeht“, schloss er.