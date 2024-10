Die Beteiligung Amerikas an der Schaffung von Spannungen durch das zionistische Regime in der Region ist ganz offensichtlich

Teheran (IRNA) – „Die Amerikaner stellten der israelischen Luftwaffe einen Korridor zur Verfügung, und die Verteidigungsausrüstung, die sie ihnen im Voraus schickten, wird als eine Art Beteiligung an den jüngsten Operationen angesehen, und unserer Meinung nach ist dies eine Beteiligung der Vereinigten Staaten an der Schaffung von Spannungen in der Region offensichtlich", sagte der iranische Außenminister.

„Gestern Abend habe ich einen Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen geschrieben und wir haben diese Aggression gegen iranischen Boden zur Sprache gebracht und darum gebeten, eine dringende Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen abzuhalten“, erklärte Seyyed Abbas Araghchi. „Unserer Meinung nach ist die Beteiligung der Vereinigten Staaten an den Verbrechen des zionistischen Regimes und an der Schaffung von Spannungen in der Region ganz offensichtlich“, fuhr er fort. „Wir glauben, dass alle diese Fälle mit der politischen Unterstützung Amerikas durchgeführt wurden, was es nicht erlaubte, in internationalen Foren und Kreisen eine Stellungnahme gegen das zionistische Regime abzugeben“, bemerkte er.