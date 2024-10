Nachdem in Beit Lahia 35 Menschen getötet wurden, starben 10 Palästinenser bei einem weiteren Verbrechen als Märtyrer

Teheran (IRNA) - Nach dem Verbrechen des zionistischen Regimes in Beit Lahia und dem Massaker an 35 Menschen berichteten Nachrichtenquellen, dass heute Morgen in der Stadt Beit Lahia zehn palästinensische Bürger als Folge der jüngsten Verbrechen dieses Regimes im Norden des Gazastreifens den Märtyrertod erlitten hätten.

Heute früh bombardierten israelische Kampfflugzeuge ein Wohnhaus, in dem mehrere vertriebene Familien in der Stadt Beit Lahia im Norden des Gazastreifens untergebracht waren. Bisher wurden die Leichen von zehn Palästinensern aus den Trümmern dieses Hauses geborgen. Hilfs- und Sanitätskräfte haben keinen Zugang zu den bombardierten Gebieten von Beit Lahia im Norden des Gazastreifens. In der Nacht zum Samstag bombardierten israelische Kampfflugzeuge fünf Wohnhäuser in der Siedlung Beit Lahia im Norden des Gazastreifens. Bei diesem Verbrechen starben 35 palästinensische Bürger und einige wurden verletzt. Die Bewohner der Gegend haben Rettungsorganisationen um Hilfe gebeten, um die Verletzten zu retten und die Leichen der Märtyrer unter den Trümmern hervorzuholen.