Südafrika verurteilt die Aggression des zionistischen Regimes gegen den Iran

„Das Vorgehen Tel Avivs hat zu einer sehr schweren humanitären Krise im Nahen Osten geführt. Wir bleiben standhaft in unserer Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und der Notwendigkeit, den Menschen in Gaza Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewähren“, hieß es in dieser Erklärung.

„Wir fordern erneut die sofortige Umsetzung der Resolution 2735 (2024) des Sicherheitsrats. Wir verurteilen das Vorgehen der israelischen Armee in dieser Region und insbesondere den Angriff auf das letzte aktive medizinische Zentrum im Norden des Gazastreifens (Kamal Adwan Hospital) aufs Schärfste“, bekräftigte das südafrikanische Außenministerium.

„Wir fordern außerdem ein sofortiges Ende der Angriffe israelischer Kampfflugzeuge, Drohnen und Bodentruppen auf den Gazastreifen und den Libanon“, stellte das Außenministerium fest.