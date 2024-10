Die Zahl der Märtyrer für die Verteidigung Irans erreicht 4 Personen

Nach den aggressiven Angriffen des zionistischen Regimes starben heute Abend „Sajjad Mansouri“ und „Mehdi Naqavi“, zwei weitere Armeeangehörige, die bei der Verteidigung der Sicherheit des islamischen Iran verletzt wurden.

Hamzeh Jahandideh und Mohammad Mahdi Shahrokhifar, zwei Kämpfer der Armee der Islamischen Republik Iran, starben am Samstagmorgen ebenfalls als Märtyrer, als sie den Projektilen des kriminellen zionistischen Regimes gegenüberstanden.

Die Öffentlichkeitsarbeit des Luftverteidigungsstützpunktes des Landes gab in einer Mitteilung bekannt: Das integrierte Luftverteidigungssystem habe den Angriff des zionistischen Regimes auf Militärzentren in den Provinzen Teheran, Khuzestan und Ilam erfolgreich abgefangen und abgewehrt.

„Trotz früherer Warnungen der Beamten der islamischen Republik vor dem zionistischen kriminellen und illegalen Regime, abenteuerlustige Maßnahmen zu vermeiden, griff dieses gefälschte Regime heute in einem Schritt Teile der Militärzentren in Teheran, Khuzestan und Ilam an“, hieß es in einer Erklärung.