Die Luftverteidigung fing den Angriff des zionistischen Regimes auf Teile der Militärzentren ab und wehrte ihn ab

„Trotz früherer Warnungen der Beamten der islamischen Republik vor dem zionistischen kriminellen und illegalen Regime, abenteuerlustige Maßnahmen zu vermeiden, griff dieses gefälschte Regime heute in einem Schritt Teile der Militärzentren in Teheran, Khuzestan und Ilam an“, hieß es in einer Erklärung.

In dieser Hinsicht wird zwar Menschen eingeladen, Frieden und Solidarität aufrechtzuerhalten, aber es wird gebeten, die Nachrichten über den Vorfall durch die nationalen Medien zu folgen und nicht auf die Gerüchte der feindlichen Medien zu achten.