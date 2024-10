16 Raketenangriffe der Hisbollah/20 israelische Soldaten verwundet

In separaten Erklärungen gab die libanesische Hisbollah bekannt, dass sie heute den Stützpunkt Al-Karmel südlich von Haifa, die Siedlung Al-Manara, den Habushit-Stützpunkt, die Stadt Al-Malikiya, das Gebiet von Maruhin, die Garnison von Shomeira, den Stützpunkt Al-Baghdadi, das Gebiet von Aitaroun, die Stadt Al-Malikiya, das Gebiet von Al-Taybeh, das Gebiet von Kafr Jaladi, den Stützpunkt Al-Marj und die Stadt Karmiel ins Visier genommen hat.

Nach den Angriffen der Hisbollah wurden mehrere zionistische Soldaten verletzt und ihre Kampfausrüstung zerstört.

Der Armeeradio des zionistischen Regimes berichtete auch, dass 20 Zionisten durch Raketenbeschuss von libanesischem Territorium in der Nähe des Gebiets Majd al-Krum in Galiläa verwundet wurden, drei von ihnen befinden sich in kritischem Zustand.

Die Armee des zionistischen Regimes hat am Montag groß angelegte Angriffe auf verschiedene Gebiete im Südlibanon gestartet, was von der Hisbollah heftig beantwortet wurde.