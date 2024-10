Pezeshkian: Mit der Umsetzung der Errungenschaften des BRICS-Gipfels wird die Verschwörung Amerikas und seiner Verbündeten vereitelt

„BRICS soll eigentlich dem US-Unilateralismus in Bezug auf den Dollar entgegenwirken, weil dieses Land jedes Land, das es will, sanktioniert, wann immer es will, und die wirtschaftlichen Probleme der Welt verschärft“, sagte Masoud Pezeshkian.

„Es wurde vereinbart, dass im derzeitigen Internationalen Währungsfonds ein neuer Fonds gebildet wird, um den einseitigen Maßnahmen der USA entgegenzuwirken und so die Sanktionspolitik der USA zu neutralisieren“, fuhr er fort.

„In der Abschlusserklärung ging es darum, die Morde und Verbrechen zu verurteilen, die Israel in Gaza und im Libanon begeht. Auf diesem Gipfel zeigten die BRICS-Staaten der Welt ihre Macht: Wenn wir zusammen sein wollen, können wir alle Sanktionen neutralisieren“, bemerkte er.

„Was auf dem BRICS-Gipfel und den Treffen, die wir am Rande hatten, geschah, wird, wenn es umgesetzt wird, letztendlich die Verschwörung Amerikas und seiner Begleitländer neutralisieren“, schloss er.