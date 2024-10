Die Abreise des Präsidenten aus Kasan am Ende einer dreitägigen intensiven BRICS-Diplomatie

Er, der auf Einladung des russischen Präsidenten nach Kasan gereist war, nahm am Mittwoch erstmals als offizielles Mitglied am BRICS-Gipfel teil und machte Vorschläge zur Stärkung der multilateralen Zusammenarbeit.

Bei diesem Treffen erläuterte er die gegenseitigen Kapazitäten der BRICS-Staaten und Irans zur Zusammenarbeit und präsentierte fünf wichtige Vorschläge zur Verwirklichung der Ziele der Bildung dieser internationalen Organisation.

Am Donnerstag hielt er eine Rede auf dem Gipfeltreffen der an einer Zusammenarbeit mit BRICS interessierten Länder, bekannt als BRICS Plus.

Während dieser Reise traf sich der Präsident bilateral mit den Präsidenten Russlands, Chinas, Südafrikas, Ägyptens, Venezuelas, Weißrusslands, Boliviens, den Premierministern Indiens, Äthiopiens und Armeniens sowie dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate und erörterte Themen, die für beide Seiten von Interesse waren.

Diese Reise war der erste Besuch von Pezeshkian in Russland und seine fünfte Auslandsreise als Präsident.