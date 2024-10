Baqaei: Die Vereinten Nationen verlieren ihre Existenzphilosophie

„Der heutige UN-Tag 2024 fällt mit dem 384. Tag des anhaltenden Völkermords in Gaza zusammen. Die Vereinten Nationen sind mittlerweile zu einem wirkungslosen Gremium geworden, das nicht in der Lage ist, wirksame kollektive Maßnahmen zu ergreifen, um den schrecklichen Völkermord in Gaza und die Aggression des israelischen Regimes gegen den Libanon zu stoppen“, erklärte Esmail Baqaei.

„Aber die Vereinten Nationen sind nicht nur Amerika; Verantwortungsvolle Regierungen der Vereinten Nationen müssen Maßnahmen ergreifen, um die Kriegstreiberei des israelischen Regimes einzudämmen“, fügte er hinzu.