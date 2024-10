Araghchi: „Wir haben keine Gelegenheit verpasst, unsere Positionen zu den iranischen Inseln darzulegen“

„Das Hauptthema des Treffens mit dem Chef der Vereinigten Arabischen Emirate war die Palästinafrage und die Notwendigkeit, die Verbrechen des zionistischen Regimes zu stoppen. Es ist selbstverständlich, dass bei den Treffen auch bilaterale Fragen zur Sprache kommen“, fügte Seyyed Abbas Araghchi hinzu.

„Die Vereinigten Arabischen Emirate sind eines der Länder an der Südgrenze des Persischen Golfs, und wir unterhalten Beziehungen zu all diesen Ländern, die als wichtige Beziehungen gelten und in die gute Nachbarschaftspolitik der Islamischen Republik Iran einbezogen sind“, bemerkte er.

„Gleichzeitig gibt es aber auch gravierende Meinungsverschiedenheiten, insbesondere in der Frage der drei Inseln, und wir haben keine Gelegenheit verpasst, unsere Positionen zu diesen Inseln entschieden zum Ausdruck zu bringen“, schloss er.