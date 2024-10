Fünf Vorschläge des iranischen Präsidenten an den BRICS-Gipfel in Russland

Massoud Pezeshkian betonte heute Nachmittag (Mittwoch) auf dem Hauptgipfel der BRICS-Staaten in Kasan, Russland, dass die BRICS-Staaten sehr große und wichtige Ziele in allen drei Säulen der politischen, sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen, finanziellen und kulturellen Ziele haben und mit ihren Maßnahmen gezeigt haben, dass sie in Zukunft eine besondere Rolle im Prozess der politischen Gleichsetzungen und der damit verbundenen Entwicklungen spielen werden.

Er sagte: BRICS ist im Rahmen des Multilateralismus-Paradigmas ein wichtiges Beispiel und ein erfolgreiches Modell der entwickelten Zusammenarbeit im Herzen des Südens der Welt, das eine Vielzahl von Ländern angezogen hat.

'Im Zusammenhang mit der Beschleunigung globaler Entwicklungen und der Bedrohung des Friedens und der menschlichen Sicherheit im westasiatischen Raum wurden im letzten Jahr glücklicherweise wichtige Schritte zur Lösung internationaler regionaler Krisen unternommen; Die Abhaltung eines außerordentlichen Gipfeltreffens der BRICS-Staats- und Regierungschefs zum Thema Gaza sowie weitere Treffen auf der Ebene der stellvertretenden Außenminister sind Beispiele für die Zusammenarbeit in dieser Zeit und haben zu guten Ergebnissen geführt.', fügte er hinzu.

Der iranische Präsident stellte fest: Die Islamische Republik Iran fordert einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand im Zusammenhang mit den Entwicklungen in Palästina und im Libanon, den vollständigen Abzug der Truppen des Besatzungsregimes aus den besetzten Gebieten sowie sofortige Hilfe für die Bevölkerung von Gaza und die Vertriebenen des Libanon.

'In Anbetracht der Tatsache, dass in den letzten Monaten verschiedene Treffen und Programme im Beisein der Minister für Wirtschaft und Finanzen, Handel, Energie und Zentralbankchefs abgehalten wurden, möchte ich folgende Vorschläge machen.', sagte er.

1- Lassen Sie uns im kommenden Jahr den Wirtschafts- und Finanzfragen in unseren Programmen Priorität einräumen und alle öffentlichen und privaten Institutionen unserer jeweiligen Länder auffordern, ihre Bewegungen beim Aufbau einer vernetzten wirtschaftlichen und kommerziellen Zusammenarbeit zu beschleunigen und die Kapazitäten innerhalb der BRICS-Staaten zu nutzen.

2- Der Umgang mit rechtswidrigen Sanktionen erfordert Gruppenaktionen und die Umsetzung gemeinsamer Mechanismen. Glücklicherweise haben die BRICS-Staaten mehrfach ihren Widerstand gegen die Sanktionen zum Ausdruck gebracht, und einige davon sind in der Erklärung von Kasan und anderen Dokumenten deutlich zum Ausdruck gekommen. Damit jedoch kein Land in Zukunft den Mut und die Fähigkeit hat, andere zu sanktionieren, ist dies notwendig praktische und kalkulierte Schritte unternehmen.

3- Die Welt kennt BRICS mit dem Ziel, die Stärke des Dollars zu verringern und den Austausch mit nationalen Währungen zu erhöhen. Diese Maßnahmen stehen zusammen mit der Einführung und Nutzung digitaler Währungen und der Grundlage für den Einsatz neuer Finanzmechanismen und Technologien wie Messenger im Einklang mit den Hauptzielen der BRICS.

4- Die Länder des Nordens haben den Ländern des Südens immer den Zugang zu neuen Technologien erschwert. Wir haben die Pflicht, uns durch Zusammenarbeit, Informationsaustausch, Joint Ventures und andere Maßnahmen mit neuen Technologien auszustatten.

5- Es ist notwendig, die Neue Entwicklungsbank (NDB) zu stärken, die eine der Institutionen ist, die aus den BRICS-Staaten hervorgegangen sind, und durch die Aufnahme neuer Mitglieder und die Erhöhung des Kapitals Schritte zur Entwicklung der Infrastruktur dieser Länder unternehmen kann. Die Islamische Republik Iran ist bereit, eng mit dieser Bank zusammenzuarbeiten.