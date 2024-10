Revolutionsführer: Der Kampf von Nasrallah und Sanwar veränderte das Schicksal der Region

Der Oberste Führer der Islamischen Revolution bezeichnete heute in einem Treffen mit den Organisatoren des Kongresses der 15.000 Märtyrer der Provinz Fars die Ereignisse in der Region und den Kampf des Widerstands als eine Veränderung im Schicksal und in der Geschichte der Region.

Er hielt den größten Misserfolg für den Skandal der Kultur und Zivilisation und der westlichen Politiker und sagte: In der Aufstellung der Widerstandsfront gegen die Front des Bösen gehört der Sieg dem Widerstand.

Ayatollah Khamenei bezeichnete die aktuellen Probleme der Region und die Ereignisse in Gaza, im Libanon und im Westjordanland als geschichtsträchtig und sagte: Wenn Leute wie Märtyrer Sinwar nicht bis zum letzten Moment gekämpft hätten oder wenn große Persönlichkeiten wie der Märtyrer Seyyed Hassan Nasrallah nicht Dschihad, Intellekt, Mut und Opferbereitschaft kombiniert und sie ins Feld gebracht hätten, wäre das Schicksal der Region anders verlaufen.

'Die Zionisten dachten, dass sie die Widerstandsgruppen leicht vernichten könnten, aber heute, trotz des Märtyrertodes von mehr als 50.000 wehrlosen und zivilen Menschen und mehreren prominenten Anführern des Widerstands, sowie trotz der enormen Kosten und der Unterstützung durch die Vereinigten Staaten, kämpfen die Widerstandsgruppen mit der gleichen Entschlossenheit und Stärke, was eine große Niederlage für das zionistische Regime ist.', fuhr er fort.

Ayatollah Khamenei nannte die Unterstützungsfront des zionistischen Regimes eine Front des Bösen und fügte hinzu: Vor dieser Front des Bösen steht die Front des Widerstands, und durch die Gnade Gottes gehört der Sieg dieser Front.