Jede Aktion des zionistischen Regimes gegen den Iran wird eine entschiedene Antwort erhalten

„Gleich am ersten Tag meiner offiziellen Tätigkeit störte das zionistische Regime den Prozess der Verwirklichung unserer Ziele, indem es den Märtyrer Haniyeh als offiziellen Gast der Islamischen Republik ermordete“, erklärte Masoud Pezeshkian.

Der Präsident beschrieb die Unterstützung westlicher Länder als wirksam bei der Fortsetzung der Verbrechen des zionistischen Regimes, und fügte hinzu: „Sollte das zionistische Regime gegen die Islamische Republik Iran vorgehen, wird es eine entschiedene und unglaubliche Antwort erhalten.“

„Wir möchten keinen Konflikt und keine Spannungen in der Region verbreiten und begrüßen jede Aktion in Richtung Frieden und Ruhe, aber die Aktionen des zionistischen Regimes werden mit dem genauen Ziel durchgeführt, die gesamte Region in Brand zu stecken“, stellte er fest.

„Iran ist ein starkes und unabhängiges Land. Die aktuellen globalen und regionalen Strukturen sind ungleich und Institutionen wie BRICS sind sehr effektiv und spielen eine Rolle bei der Korrektur und Beseitigung dieser Ungleichheiten“, bemerkte der Premierminister von Äthiopien.