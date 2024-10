Qalibaf: Islamische Länder sollten die Widerstandsfront unterstützen

Am Dienstag nahm Mohammad Baqer Qalibaf an der Konsultationssitzung der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments mit einer Gruppe von Botschaftern islamischer Länder in Teheran teil.

'Heute sollten alle Freiheitssuchenden der Welt ihre Opposition gegen das zionistische Regime zum Ausdruck bringen, und in dieser Situation sollten islamische Länder diese Ereignisse analysieren und ein korrektes Bild dieser Ereignisse zeichnen.', fügte er hinzu.

Qalibaf erklärte, dass das zionistische Regime Kinder getötet, Männer und Frauen gemartert und die Menschen in Gaza vertrieben habe, und fügte hinzu: Nachdem dieses Regime seine Ziele in Gaza nicht erreicht hatte, griff es auf die Ermordung der Widerstandsführer zurück.

Er betonte, dass in der gegenwärtigen Situation Einigkeit die Garantie dafür sei, die Fortsetzung zionistischer Verbrechen zu verhindern, und erklärte: Wir sollten nicht zulassen, dass das zionistische Regime die Einrichtungen islamischer Länder für Verbrechen gegen andere Muslime nutzt.