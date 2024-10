Araghchi: Wir beobachten die Bewegungen der US-Stützpunkte

Teheran (IRNA) - Der Außenminister, der sich auf einer Regionalreise in Kuwait befindet, sagte unter Bezugnahme auf die Überwachung amerikanischer Bewegungen und Flüge in der Region: Die Islamische Republik Iran will keinen Krieg in der Region, aber sie ist bereit für einen Krieg.

Seyyed Abbas Araghchi sagte auf einer Pressekonferenz in Kuwait: Die Länder der Region haben die Fähigkeit, durch gemeinsame Anstrengungen eine Katastrophe in der Region zu verhindern. 'Die Islamische Republik Iran will keinen Krieg in der Region, obwohl wir zum Krieg bereit sind, wir haben unser Bestes getan, um die Spannungen abzubauen, aber wir sind sowohl bereit als auch in der Lage, für jedes Szenario eine Konfrontation zu führen.', fuhr er fort. Laut Araghchi überwacht der Iran die Bewegungen amerikanischer Stützpunkte genau und beobachtet alle ihre Bewegungen und Flüge und wird die ihm vorliegenden Informationen über die amerikanischen Stützpunkte in Kuwait an die kuwaitischen Behörden weiterleiten. 'Der Angriff auf Nuklearanlagen und sogar die Bedrohung von Nuklearanlagen ist ein internationales Verbrechen. Natürlich wissen wir, dass Israel sich an keine Regeln hält, und wir sind mit internationalen Gesetzen, die Israel stoppen sollen, nicht zufrieden. Wir verfügen über die Werkzeuge und Fähigkeiten, um unsere eigenen Nuklearanlagen zu verteidigen.', so er.