Iran protestiert gegen die rücksichtslose Haltung der EU

Nach der Wiederholung einiger haltloser Behauptungen in der gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs der EU und des Golf-Kooperationsrates sowie nach dem Abschluss des EU-Gipfels am vergangenen Donnerstag wurde der ungarische Botschafter Gyula Petto ins Außenministerium einbestellt.

Er wurde in seiner Eigenschaft als rotierender Ratsvorsitz der Europäischen Union in das Außenministerium einbestellt und über den entschiedenen Einwand Irans in diesem Zusammenhang informiert.

Bei diesem Treffen erinnerte der Generaldirektor für Westeuropa des Außenministeriums an die Notwendigkeit, dass sich alle Länder, einschließlich der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, an die Grundsätze und Regeln des Völkerrechts und der Charta der Nationen halten, insbesondere an den Grundsatz der Achtung der territorialen Integrität und der nationalen Souveränität der Länder.

Er betonte die Souveränität Irans über die Inseln Abu Musa, Big Tunb und Little Tunb als historische und rechtliche Tatsache und bezeichnete die voreingenommene und unfaire Position der Europäischen Union in dieser Hinsicht als unüberlegt, unverantwortlich und ohne jeglichen rechtlichen Wert .