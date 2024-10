Araghchi: Die diplomatischen Konsultationen werden mit dem Besuch des Präsidenten in Kazan ein höheres Niveau erreichen

Teheran (IRNA) – „Die diplomatischen Konsultationen werden zum Wohle des Friedens, der Stabilität und der nachhaltigen Sicherheit in der Region fortgesetzt und mit dem Besuch des Präsidenten in Kazan in den kommenden Tagen ein hohes Niveau erreichen“, sagte der iranische Außenminister.

„Die vierte Runde der Reise in die Länder der Region begann am Mittwoch und wurde mit einer Reise in die drei Länder Jordanien, Ägypten und Türkei abgeschlossen“, gab Seyyed Abbas Araghchi bekannt. „Bei dem Treffen mit den Präsidenten Ägyptens und der Türkei erläuterte ich die jüngsten aktiven Bemühungen der Islamischen Republik Iran, die Verschärfung der Unsicherheit und Instabilität in Westasien zu verhindern“, fuhr er fort. „Ich hatte nützliche Gespräche mit einigen Mitgliedern des politischen Rates der Hamas-Widerstandsbewegung zu Fragen im Zusammenhang mit den Entwicklungen in Gaza“, stellte er fest.