Araghchi: Hamas wird ihren Weg stärker als bisher fortsetzen

Seyyed Abbas Araghchi sagte: Heute hatten wir ausführliche Gespräche mit den Freunden des Politischen Rates der Hamas. Die Situation der Schlacht in Gaza, die Diskussion über Verhandlungen über einen Waffenstillstand und andere Themen wurden angesprochen.

'Eine Tatsache, die jeder wissen muss, ist, dass die Hamas nach dem Märtyrertum von Sinwar und nach vielen Märtyrertoten in Gaza immer noch am Leben ist und dass es in Palästina eine Realität ist, die niemand ignorieren und zerstören kann.', fügte er hinzu.

Laut dem iranischen Außenminister hat das zionistische Regime ein Jahr lang alle seine Anstrengungen unternommen, mehr als 50.000 Menschen getötet, viele Häuser zerstört und viele Verbrechen begangen, aber es hat keines seiner Ziele erreicht und wird es auch nicht erreichen.

'Die Treffen der Hamas-Freunde mit den Ländern der Region gehen weiter. Gestern hatten sie ein Treffen mit dem Außenminister der Türkei und heute mit mir, so werden die politischen Konsultationen fortgesetzt.', so er.